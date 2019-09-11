Rusya'nın kamu borcu negatif düzeye indi

2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasıyla birlikte uygulamaya konulan yaptırımlar ve petrol fiyatlarının düşmesinden sonra Rusya'nın kamu borcu ilk kez negatif düzeye indi.

Rusya’da 1 Ağustos itibariyle federal hükümet, bölge ve belediyelerin borç hacmi 16.2 trilyon rubleye ulaştı.

Aynı dönemde, hükümet, bölge ve bütçe dışı devlet fonlarından oluşan devletin likit varlıkları 17.6 trilyon ruble olarak hesaplandı. Böylece, 2019 ortasından bu yana en geniş anlamda kamu borcu 'genişletilmiş hükümetin' likit varlıklarından daha az oldu.

Bunun, devletin borçlarını karşılayan rekor düzeyde rezervler sayesinde mümkün olduğu belirtildi.

Diğer bir deyişle, Rusya’nın mevcut tüm borçlarını derhal ödemesi gerekseydi, bu durum yalnızca Merkez Bankası ve ticari bankalardaki devlet mevduatlarıyla mümkün olabilirdi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin bu durumu, "Rusya'nın makro ekonomisinde 2014-2019 yılları arasında yapılanlar kesinlikle ders kitaplarına geçecektir" şeklinde açıkladı.