Analist David Roche: Ticaret savaşını Çin kazanacak

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Independent Strategy'nin Baş Stratejisti David Roche, Çin'in ABD ile ticaret savaşını kazanacağını ve er ya da geç kendisini Amerikan teknolojine bel bağlamayan bir noktaya getireceğini savundu.

CNBC'ye konuşan Independent Strategy Baş Stratejisti David Roche, "Çin bir daha asla ABD'ye güvenmeyecek ve 7 yıl içinde kendi teknolojik bağımsızlığını başaracak" öngörüsü yaptı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının sadece ticaret ile ilişkili olmadığını belirten Roche, "Bu savaş teknomloji ile, fikirlerin serbest dolaşılı ile bireylerin serbest dolaşımı ile ilişkili. Bu nedenle çok geniş bir çatışma ve basit bir şekilde ortadan kalkmayacak" diye uyardı.