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    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-ABD Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı

    © AA / Fatih kurt
    Ekonomi
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalı" dedi.

    Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross
    © AA /
    Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
    Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'da düzenlenen Türkiye-ABD çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada, ticaretin en büyük dostluk ve müttefiklik vasıtası olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu da Türkiye'de üretilen ürünün ne kadar kaliteli ve ne kadar rekabetçi olduğumuzun en somut göstergesi. Bütün dünyadaki üreticiler iki pazara odaklanmış durumda, biri ABD, diğeri AB pazarı. Bunlar hem kalite hem de fiyat rekabeti ararlar. Buralarda başarıyoruz. Dolayısıyla ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    Hisarcıklıoğlu, ticaret hacmi hedefinde iki ülkenin de kazanmasının esas olduğunu belirterek, dengenin 50 milyar dolar ithalat, 50 milyar dolar ihracat şeklinde olması gerektiğini dile getirdi.

    © AA /
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    Hedefe ulaşmak için siyasetçilerden de bazı önemli konularda destek ve yardım beklediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

    "Birinci olarak Türkiye ile ABD arasında, bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalıdır. İnovasyon ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için ülkelerimiz iş dünyası arasındaki stratejik iş birliği alanları belirlenmelidir. 1977'de ABD ile İsrail arasında uygulanan Binational Research and Development (BIRD) Anlaşması benzeri bir yapı, Türkiye ile ABD arasında da kurulmalıdır. Bu girişim, özellikle özel sektör üzerinden teknoloji transferi için uygun şartları sağlayacaktır."

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    © AA /
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    Hisarcıklıoğlu, belirlenecek bir bölgede Türkiye'de ikamet eden Suriyeliler tarafından üretilecek ürünlerin, ABD tarafından özel bir gümrük rejimine tabi tutulması gerektiğini, bu şekilde Suriyelilerin istihdam piyasasına entegrasyonunun da kolaylaştırılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Türkiye tekrar GSP Programı'na dahil edilmelidir. Türkiye, Section 232 kapsamı dışında tutulmalıdır. Geçmiş yıllara dayalı, makarna, çelik ve bazı ürünler üzerindeki antidamping uygulamaları sonlandırmalıdır. ABD'li yatırımcıların sorunları ve pazara girişte yaşanan sorunlar, yapıcı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. ABD müteahhitlik piyasası, Türk firmalarına da açılmalıdır."

    Bakan Ross'un, 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 50-50 olarak, adil şekilde dağılımına vurgu yapmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, önce Chicago'da, sonra başka şehirlerde kurmayı planladıkları Türk ticaret merkezleriyle bu hedefin gerçekleşmesi için firmalara her türlü yardımı sunacaklarını bildirdi.

     

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    Etiketler:
    İsrail, Avrupa Birliği, Wilbur Ross, Ruhsar Pekcan, Ticaret, Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD, Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
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