Yükselişini sürdüren dolar 5.80'e dayandı

Piyasalar, merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanırken döviz piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana aralıksız olarak yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde 5.79'un üzerini gördü.