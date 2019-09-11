'iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun Türkiye fiyatları sızdı' iddiası

Apple, 11 Eylül tarihinde yeni iPhone modellerini tanıttı. Etkinliğin hemen ardından en çok merak edilen konu ise Türkiye fiyatları oldu.

iPhone X yurt dışında 999 dolara satışa çıkmıştı. Apple’ın 2019 model iPhone’ları da 2018 model iPhone’lar ile aynı şekilde fiyatlandırması bekleniyordu. Lansmanın hemen ardından yurt dışında iPhone 11 699 dolardan, iPhone 11 Pro 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa sunuldu.

Tekno Safari'de yer alan ve mağaza zincirinden alındığı iddia edilen fiyat listesine göre yeni iPhone’ların Türkiye'deki fiyatlandırması şu şekilde olacak:

iPhone 7 – 3599 TL

iPhone 7 Plus – 4399 TL

iPhone 8 – 4999 TL

iPhone 8 Plus – 5999 TL

iPhone Xr – 6499 TL

iPhone 11 – 7299 TL

iPhone 11 Pro – 10999 TL

iPhone 11 Pro Max – 11999 TL

Tekno Safari'de yer alan haberde "Fiyatların başlangıç modeller için geçerli olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtelim. iPhone 11 serisine ait fiyatlar 64 GB olan modeller için geçerli. Dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak iPhone fiyatları Türkiye'de geçtiğimiz dönemde epey arttı. 2019 model iPhone’ların bu nedenle Türkiye'de 10 bin TL’den aşağı olmayacağı söyleniyordu" hatırlatması da yer aldı.