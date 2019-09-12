EBRD'den Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar euro yatırım amaçladıklarını söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar euro yatırım amaçladıklarını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Chakrabarti " Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi.

EBRD bugüne kadar 300 projeye 11.5 milyar euro değerinde yatırım yaptı ve bu girişimler için dış kaynaklardan 2.3 milyar euro finansman desteği sağladı.

YENİ 5 YILLIK TÜRKİYE STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, EBRD, 2019-2024 dönemi için 5 yıllık Türkiye stratejisini açıkladı.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde finansal sektör, bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomik katılım ve daha fazla sürdürülebilirliğe odaklanılacak.

EBRD, 2019 ve 2024 arasındaki dönem için odaklanılacak konu başlıkları arasına, "Türkiye'nin finansal sektörünün dayanıklılığını ve sermaye piyasalarının gelişimini güçlendirmeyi" de aldı.

Türkiye'nin "bilgi ekonomisini geliştirmeyi" de gündemine alan EBRD, özel sektörde ekonomik katılımı ve cinsiyet eşitliğini destekleyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin "yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmak ve bölgesel enerji bağlantısını desteklemeyi" de gündemine alan EBRD'nin Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye ziyareti sırasında, şu konuların altını çizdi:

"EBRD ve Türk özel sektörünün birlikte keşfetmeleri için pek çok heyecan verici yeni sınır var. Gururlu bir inovasyon kaydına sahip bir kalkınma bankası olarak, bu konuda öncü bir rol üstlenmeye hazırız. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeye bakıyoruz. Bugün Türkiye'ye bağlıyız ve şimdiye kadar olduğu gibi özel sektörünü destekliyoruz."