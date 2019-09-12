İBB'ye bağlı Halk Ekmek'te bazı ürünlere ortalama yüzde 40 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı.

Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'in normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine çeşitli oranlarda zam yapıldı.

Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı.

Halk Ekmek'te 85 kuruştan satılan 350 gram pidenin fiyatı ise miktarı 300 grama düşürülerek, 1 TL oldu.

Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 TL'ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı.

En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3.25 TL'den 4.50 TL'ye çıkarıldı.

İMAMOĞLU: FİYAT DÜZENLEMESİ VAR, ZAM SÖZ KONUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok'' dedi.

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok.''