Merkez Bankası politika faizini yüzde 16.50'ye indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını açıkladı.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kurul, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini koruduğunu, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırdığını açıkladı. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürüldüğü, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklediği belirtildi.
Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret ettiği açıklanırken, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörüldü. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilediğini belirten Kurul, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklendiğini bildirdi.
'ENFLASYONA DAİR AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER BELİRGİNLEŞTİ'
Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği bilgisini veren Kurul, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu belirterek, "Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" açıklamasında bulundu.
12 Eylül 2019 Tarihli PPK Kararı: Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 325 baz puan indirildi. pic.twitter.com/rXkDrcqg9I— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 12, 2019
'PARA POLİTİKASINDAKİ TEMKİNLİ DURUŞ SÜRDÜRÜLMELİ'
Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendiği bilgisini veren Kurul, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Ayrıca açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.
DOLARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI
Para Politikası Kurulu'nun kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurları yeniden hareketlendi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.75 üzerinde bulunan dolar/TL kuru, 5.67'ye geriledi.
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