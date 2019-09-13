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10:33 13 Eylül 2019
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    Cari denge temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Temmuz ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

    © AA /
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    Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyon dolar azalarak 2.524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4.277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

    Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.430 milyon dolar artarak 4.585 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar tutarında artarak 3.297 milyon dolara yükseldi.

    Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon dolar artarak 665 milyon dolar oldu.

    İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon dolar artarak 138 milyon dolara yükseldi.

    FİNANS HESABI

    Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
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    Portföy yatırımları 97 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon dolar ve 391 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

    Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 2.250 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleşti. Diğer yatırımlarda 634 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

    Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 1.704 milyon dolar ve 1.619 milyon dolar net artış kaydetti.

    Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon dolar, 102 milyon dolar ve 43 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 3.156 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

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    Etiketler:
    Banka, hisse senedi, Enerji, Ekonomi, Faiz, Tahvil, Merkez Bankası, cari denge, Türkiye
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