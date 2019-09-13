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11:17 13 Eylül 2019
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    Yörsan

    Yörsan'ın 1 milyar liralık batık kredisi varlık şirketine satıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda'dan 1 milyar lirayı aşan alacağı bulunan iki özel banka, bunu 131 milyon liraya bir varlık yönetim şirketine sattı. Şirketin sahip olduğu dev tesisin tüm ipotekleri varlık yönetim şirketine geçecek.

    Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Yörsan Gıda AŞ geçen yıl konkordato başvurusu yapmıştı. Şirketin konkordato davası devam ederken, Yörsan'ın en büyük alacaklısı iki bankadan hamle geldi.

    Süt ürünleri
    Sputnik
    Yörsan Gıda'dan konkordato başvurusu
    İki özel bankanın Yörsan'dan 139 milyon dolar ve 125 milyon lira anapara alacağı bulunuyor. Bazı projeler için verilen kredilerden doğan toplam borç faizle birlikte 1 milyar lirayı aşıyor.

    İki banka ellerindeki bu kredi paketinin satışı için önceki gün düğmeye bastı. İki banka, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm varlık yönetim şirketlerine, ihaleye katılım için davet gönderdi.

    Önceki gün yapılan ihaleye dört varlık yönetim şirketi katıldı. İki firma başlangıç tekliflerini artırmadı. İlk teklifi, işadamı Hüsnü Özyeğin’in şirketi Gelecek Varlık Yönetim AŞ verdi. Gelecek Varlık yönetimin teklifi 130 milyon lira oldu.

    'TESİSTE MEGA VARLIK YÖNETİM SÖZ SAHİBİ OLACAK'

    Yörsan
    © Fotoğraf : Twitter
    Konkordato ilan eden Yörsan'dan ilk açıklama
    Bu tekliften sonra ikinci teklif Mega Varlık Yönetim AŞ’den geldi. Mega Varlık’ın teklifi 131 milyon lira oldu. İkinci tekliften sonra başka teklif gelmeyince ihale sona erdi.

    Elektronik ortamda yapılan ihale sonrası Mega Varlık teklifini yazılı halde de ilgili kuruma sundu. İlgili bankaların yönetim kurullarının da onayı ile süreç kesinleşmiş olacak. Yörsan’ın tesis dahil bir dizi önemli varlığının ipoteği bu iki bankada bulunuyor. İki bankanın alacağını devralan Mega Varlık Yönetim’in yeni dönemde dev tesiste söz sahibi olacağına işaret ediliyor.

    Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 5 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı. Abraaj Group’un yaşadığı mali sıkıntılar Yörsan’ı da olumsuz etkiledi.

    Etiketler:
    Banka, ihale, ipotek, Türkiye, Konkordato, Yörsan Gıda
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