'Üretime ara veriyor' iddiasıyla ilgili Tofaş'tan açıklama

Ekim ve Kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacağı yönünde çıkan haberlere Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’den yanıt geldi.
Dünya'dan Esra Özarfat'ın haberine göre Tofaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yıl sonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”
'HAFİF AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR'
Tofaş’ın 31 Temmuz’da KAP’ta paylaştığı faaliyet raporunda pazar beklentileriyle ilgili şu bilgiler verilmişti:
Yenileme ve modernizasyon yatırım harcamalarımız tekrar gözden geçirilmiş olup, 2019 yılı için yapmayı planladığımız yatırım miktarında hafif aşağı yönlü revizyon yapılması uygun görülmüştür. Egea ailesi için daha önce açıklamış olduğumuz facelift yatırımı ile ilgili bir revizyon söz konusu değildir.”
TOFAŞ'IN SATIŞ BEKLENTİLERİ
TOFAŞ, aynı raporda hedeflerini;
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi: 200 bin - 220 bin araç
Tofaş Üretim Beklentisi: 250 bin - 275 bin araç
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi: 120 milyon Euro” olarak açıklamıştı.
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