Fransa ile Almanya, Facebook'un 'Libra'sını engelleyecek

Fransa ve Almanya, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" belirtildi.

Uluslararası ödemeler sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bankalara, Avrupa Ödeme Sistemi'nin geliştirilmesi ve Avrupa Merkez Bankasına da dijital para birimleri konusunda çalışmalarını hızlandırma çağrısı yapıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği’ne (AB) kripto paralarının dolaşımını düzenleyecek ortak bir çerçeveyi ve kendi dijital parasını oluşturma çağrısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre Le Maire, Helsinki’de Avrupalı mevkidaşlarıyla gerçekleşen görüşmede, AB ülkelerinin kripto paraları ulusal düzeyde düzenleme fikrinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Le Maire, Libra’nın yasadışı işlemlerde kullanılabileceğini ve kullanılacağı ülkelerin finansal sistemleri ile bağımsızlıklarını tehdit ettiğinin altını çizdi.