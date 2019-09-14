20 yılın en verimsiz sezonu: 'Kasım- aralık ayında balıkçılık bitebilir'

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama kasım-aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir” dedi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, sezon öncesi balığın az olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadar da az olacağını düşünmediklerini söyledi.

Arslan “Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz'de barbun, mezgit, ,istavrit avlıyor” dedi.

BAZI BALIKÇILAR İŞÇİLERİNE İZİN VERDİ

“Sezon başlayalı 14 gün oldu şu anda birçok gırgır teknesi de balık yok diyerek işçilerine izin verdi” diyen Arslan, “Buda şu demektir ilerisi için beklentimiz yok şu an sadece hamsi üzerine yoğunlaştı ve şu anda teknelerimiz hamsiyi Karadeniz'de bulmak için çaba gösteriyor buldukları anda avlamaya başlayacaklar. Şu anda tezgahlara gelen hamsinin büyük çoğunluğu Marmara hamsisi” şeklinde konuştu.

EN UCUZ ÜRÜN 20 LİRADAN SATILIYOR

Tezgahlardaki balık fiyatlarına ilişkinde konuşan Hamdi Arslan, “Sezon başı fiyatların en ucuz olması dönem ama maalesef tezgahlarda en ucuz deniz ürünü balık 20 liraya satılıyor buda şu demektir bu fiyatlar yarı yarıya daha katlanabilir. Balık severler bu sene çiftlik balıklarını daha fazla alacağı görünüyor” ifadelerini kullandı.

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Denizlerde avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte bu yıl az çıkması beklenen palamut balığı ise yavaş yavaş tezgahlardaki yerini aldı. Palamut az olduğundan geçtiğimiz yıla göre fiyatı yüzde 600 oranında arttı.

Sezon başında çıkması gereken palamut balığının yeni görüldüğünü söyleyen Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, “Tezgahlarımızı ufak da olsa süslemeye başladı.” ifadelerini kullanmıştı.

'BU YIL MART AYINA KADAR HAMSİ OLACAK'

Palamut balığının devamının gelmeyeceğini ancak ekim ayı ortalarında bir ihtimal de olsa görülebileceğini belirten Ceylan, “O tarihten sonra daha kimse bir şey beklemesin. Geçen yıl çok boldu, bu yıl hiç yok. Çinekopların yüzünü görmeye başladık. Bu sene denizde palamut olmadığı için hamsi bolluğu var. Mart ayına kadar hamsi satılır” şeklinde konuşmuştu.

'300 GRAMLIK PALAMUT 20 TL'

Balıkçı Azizi Ceylan, “Şu anda palamut balığının tanesi 20 lira, 300 gram geliyor, kilogramı 60-70 arasına satılıyor. Geçen yıl ise bir kilogramlık balıkların tanesi 7-10 liraya satıldı. Yarım kilogramlık balıklar ise 5 liraya satıldı” ifadelerini kullanmıştı.