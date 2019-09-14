ABD, Dedeağaç limanı alımına olan ilgisini doğruladı

Pyatt, 2010 yılında batan ve limanın tam kapasite çalışmasına engel olan “Olga” tarak dubasının denizin dibinden çıkartılması projesiyle ilgili Dedeağaç’ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Çalışmalar, ABD tarafından finanse edildi. Etkinliğe ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da katıldı.

ABD’nin Yunanistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre Pyatt, “Alexandroupolis’i (Dedeağaç) seleflerimden daha sık ziyaret ettiğimden eminim ve bu, limanın Karadeniz ve Balkanlar bölgelerine açılan kapı olarak belirleyici jeopolitik önemini yansıtıyor. Alexandroupolis, Avrupa enerji güvenliğinin, bölgesel istikrarın ve ekonomik büyümenin anahtar halkasıdır. Bu yüzden ABD ve Yunanistan, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki ortak çıkarlarımızı ilerletmek için burada ortak çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

ABD’nin, “Olga” tarak dubasının denizin dibinden çıkartılması çalışmalarına yaptığı 2,3 milyon euro’luk yatırımın limanın askeri nakliye imkanlarını ve ticari değerini artıracağını söyleyen Büyükelçi, “Bu tesisin özelleştirilmeye açılmasını bekliyoruz ve Amerikalı yatırımcıların katılımı için de koşulların oluşturulacağını umuyoruz” dedi.

Pyatt ayrıca Dedeağaç’ın, yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali, gaz ticareti, GE elektrik istasyonu ve bazı diğer projeler için enerji merkezi olarak önemine dikkat çekti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da “Olga” tarak dubasının denizin dibinden çıkartılmasının Dedeağaç limanının imkanlarını artıracağını, buraya büyük gemilerin yanaşabileceğini belirterek ulaşım altyapısının da limanın, insan ve yüklerin hızlı taşınmasının stratejik merkezine dönüşmesi için tüm koşulları yarattığını kaydetti.

Panagiotopoulos, “Limanın gerektiğinde ABD ordusu tarafından kullanılması sayesinde ABD ile stratejik savunma ilişkilerimiz ve iki ordu arasındaki işbirliği daha da güçleniyor ve bu, bölgesel istikrar ve güvenliğe yardımcı oluyor” dedi.