Faizsiz bankacılıkta uyuşmazlıkları ilahiyatçılar çözecek

Resmi Gazete yayınlanan düzenlemeye göre, katılım bankalarında kurulacak komitelerin amacı, faaliyetlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak olacak. Komiteler müşteriyle katılım bankaları arasında yaşanabilecek faizsiz bankacılıkla ilgili sorunlarda da devreye girecek.

Diken'in aktardığı habere göre, yönetim kuruluna bağlı çalışacak komiteler en az üç üyeden oluşacak. Üyelerin asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl deneyime sahip olması zorunlu olacak.

Danışma komiteleri, bağımsız şekilde, bankaya özgü kararlar alacak. Banka ile müşterisi arasındaki uyuşmazlıklar, müşterinin yazılı talebi ile danışma komitesi gündemine alınabilecek. Yazılı talebin tarihini izleyen 30 gün içinde başvuru karara bağlanacak.

Müşteri, danışma komitesinin aldığı kararı, 15 gün içinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulacak olan danışma kuruluna değerlendirilmesi için götürebilecek. Bankalar bu değişikliğe altı ay içinde uyum sağlamak zorunda olacak.