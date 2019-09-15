Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in fabrika kuracağı ili açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.
Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili şunları söyledi:
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"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii."
Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.
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