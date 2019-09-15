Türkiye'deki milyonerler 83 milyarlık döviz aldı

Türkiye'deki 'milyoner'ler yılın ilk 7 ayında 83.4 milyar liralık döviz aldı. Döviz hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83.4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.

Türkiye'deki milyonerlerin döviz hesaplarındaki karşılık ocak-temmuz döneminde 83.4 milyar lira artarken, TL mevduatlarındaki yükselişin 2.5 milyar lira ile sınırlı kalmasında gerçek kişilerin hesabındaki 17.4 milyar liralık erime etkili oldu.

Gazete Duvar'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden aktardığına göre bu yılın temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise TL bazında 1 trilyon 112 milyar 20 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 468 milyar 215 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 635 milyar 909 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 896 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yılın sonunda ise milyonerlerin, hesabında 5 milyar 819 milyon liralık altın, 552 milyar 519 milyon liralık döviz ve 465 milyar 687 milyon liralık TL cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen 7 aylık süreçte hesaplarına, yaklaşık 2.1 milyar liralık altın, 83.4 milyar liralık döviz, 2.5 milyar liralık da TL cinsinden para ekledi.