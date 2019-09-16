Perakende satış hacmi geriledi, satışlar düştü

Perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı. Temmuzda, gıda dışı satışlar yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.

Temmuzda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 azaldı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 düştü.