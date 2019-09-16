Bütçe, ağustosta 576.3 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi, ağustos ayında 576.3 milyon TL fazla verdi. Bütçe açığı ocak-ağustos döneminde ise 68.1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında 576.3 milyon TL fazla veren bütçe ocak-ağustos döneminde ise 68.1 milyar TL açık verdi.

Ağustos ayında 11.44 milyar TL olarak açıklanan faiz dışı fazla ocak ağustos döneminde 1.2 milyar lira oldu.

2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 oranında artarak 94.3 milyar TL olarak açıklandı. Bütçe giderleri ise yüzde 23.2 oranında artarak 93.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos dönemi olarak ele alındığında ise bütçe gelirleri yüzde 21.6 artışla 590.7 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 22.8 artarak 658.8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.