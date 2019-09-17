ABD Enerji Bakanı Perry: Piyasanın Aramco saldırısına 'olumlu' yanıt vereceğine eminiz

ABD Enerji Bakanı Perry, yaptığı açıklamada küresel petrol pazarının Aramco tesislerine yönelik saldırıya 'olumlu' bir şekilde yanıt vereceğinden emin olduklarını söyledi.

Perry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın kötü niyetli çabalarına rağmen, piyasanın esnek olduğuna ve olumlu yanıt vereceğine eminiz" ifadelerine yer verdi.

Despite Iran’s maligned efforts, we are very confident that the market is resilient and will respond positively.pic.twitter.com/i7iidpDz1l — Rick Perry (@SecretaryPerry) September 16, 2019

14 Eylül sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıların ardından ABD Enerji Bakanlığı'nın bir sözcüsü, ABD'nin potansiyel bir petrol kesintisini telafi etmek için Stratejik Petrol Rezervleri'ni (SPRO) piyasaya açmaya hazır olduğunu söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump ise dün bu yönde karar almıştı.

Sözcü, bakanlığın tam da böyle durumlar için 630 milyon varil petrol bulundurduğunu dile getirmişti.