Dolar güne 5.74 ile başladı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının arz endişelerini artırmasının ardından dört ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL de bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Bankacılar TL’deki baskının sınırlı kaldığına dikkat çekerken, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen faiz kararı öncesi küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin izlendiğini söylediler.

Dolar/TL saat 06.30 itibarıyla 5.7328/5.7354'ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Suudi Arabistan’da yapılan saldırı sonrası Brent petrolü %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi yükselişi kaydederek 71.95 dolara kadar yükselmişti. Bankacılar Körfez geriliminden beri ilk kez yaşanan %20’ye yakın yükselişin önemine dikkat çekiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol piyasasında arz istikrarının sağlanması için ABD’nin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından petrol fiyatları zirve seviyelerinden geriledi.

Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

Bankacılar saldırının petrol piyasalarında yaşanan ilk etkilerinin ardından İran-ABD ilişkilerinin daha yakından izleneceğini, ilk etapta sınırlı etki yaşanan Türkiye piyasalarında ise jeopolitik gerilimin boyutunun etkiyi daha net belirleyeceğini söylediler.

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış Türkiye’nin enerji faturasını yaklaşık 4 milyar dolar artırıyor. Ancak bu etki kontratlara göre zamana yayılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA

Öte yandan piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. Küresel merkez bankalarının gerek faiz indirimi gerekse diğer adımlarla genişlemeci politikalarına devam etmesi öngörülüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ve ileriye dönük verilecek mesajların küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.