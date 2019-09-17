Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı. Buna göre, Türkiye'de her 6 kişiden 1'i sevdikleri için hediye almaya 3 ay önceden başlıyor, 10 kişiden 4'ü ise alışverişi son ana bırakıyor.
18 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkler sevdiklerine hediyelerini almakta erkenci davranıyor. Türkiye'de her 6 kişiden 1’i yılbaşı hediyelerini eylül ayından itibaren almaya başlıyor.
Araştırmada bunun nedeninin temel olarak masrafları farklı aylara dağıtarak bütçelerini dengelemek olduğu tespit edilirken, bunun dışında hediyeler tükenmeden almak ve var olan bir indirimi kaçırmak istemeyenler de var.
Dünya gazetesinin haberine göre, son yıllarda ülkemizde de büyük rağbet gören ve bu yıl 29 Kasım’da gerçekleşecek olan yılın en avantajlı günü Black Friday’de (Kara Cuma) alışverişlerin en yüksek noktaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, Türkiye'de yakın zamanda bilinirliği artamaya başlayan ve indirimli teknoloji ürünleri alışverişi yapılabilen 2 Aralık’taki Siber Pazartesi’nin de hareketli geçeceği öngörülüyor.
Türkiye’den katılımcıların yüzde 7’si alışverişlerini ekim ayında yapmaya başlarken, yüzde 30’u alışverişlerini kasımda, yüzde 42’si ise aralık ayında yapıyor. Diğer ülkelerdeki alışkanlıklara bakıldığında, İngilizlerin yaklaşık yüzde 40’ının ekim ayına kadar hediyelerini hazır ettikleri, sadece yüzde 25’inin aralık ayına bıraktığı görülüyor.
Rusların ise yarısından fazlası aralık ayında hediyelerini tamamlıyor. Benzer şekilde İtalyanların da alımları kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor.
EN BONKÖR TÜRKLER
Türkiye’den araştırmaya katılanların 5’te biri hediye için 600 TL civarında, diğer 5’te birlik bölümü ise 1000-1200 TL’ye yakın harcıyor. Hatta 3 bin TL’ye kadar çıkan yüzde 22’lik bir tüketici grubu da bulunuyor.
Türkiye’den ortalama 1 kişi sevdiklerine aldığı yılbaşı hediyeleri için 4300 TL harcarken bu rakam Almanya’da ve Fransa’da 3500 TL, Rusya’da 2500 TL, İtalya’da 3700 TL ve İngiltere’de 3350 TL. Bunun sebebi ise Türkiye’de seyahatin en popüler hediyelerden biri olması.
Türkler dahil tüm ülkeler en iyisini seçme kaygısını eşlerine hediye alırken yaşadıklarını belirtiyorlar. Aynı şekilde çocuklar ya da anne ve babalara hediye almak da pek kolay bulunmuyor. Türkiye’den her 10 kişiden 1’i ise kayınvalidesine hediye seçmekte zorlanırken, kayınvalideye hediye almakta en çok zorlanan ülke Rusya (yüzde 12), en az zorlanan ülke ise İtalya (yüzde 5).
Son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir obje yerine, bir deneyim hediye etmek daha revaçta. Deneyim hediyeleri, katılımcıların sevdikleriyle birlikte geçirecekleri bir tatil, şarkılara eşlik edecekleri bir konser ya da macera dolu bir aktivite aile bağlarını kuvvetlendireceği, birlikte sosyal medyada paylaşabilecekleri bir anı olduğu için tercih ediliyor. Katılımcıların yarısı yeni yıl listelerinde seyahatin bulunduğunu belirtirken, yine yaklaşık yarısı erkenden konser biletleri alıyor. Diğer deneyim hediyeleri arasında gözde olanlar ise sinema-tiyatro bileti, futbol maçı, gemi seyahati, SPA, şarap tadımı ve balon gezisi olarak sıralanıyor.
İngiltere ve Almanya dışındaki diğer ülkelerde de seyahat, deneyim sunan hediyeler listesinde ilk sırada yer alıyor. Seyahat hediyesi İngiltere’de tiyatro, sinema ve konserin ardından dördüncü sırada gelirken, Almanya’da konser ve sinemadan sonra geliyor. Keyfine düşkün İtalya’da ve Fransa’da ise SPA hediyesi en popüler ilk 3 hediye arasında yer alıyor.
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