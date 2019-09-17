Konut fiyat endeksi temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.54 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11.24 azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0.25, yüzde 2.30 ve yüzde 2.60 artış gözlemlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1.64 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.41 ve 2.32 artış gösterdi.
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