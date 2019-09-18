Tarihte ilk kez TÜİK işsizlik rakamı resmi işsizlik rakamının altında kaldı

İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik rakamlarını geride bıraktı. TÜİK'e göre 4 milyon 253 bin işsiz var, İŞKUR'da ise rakam 4 milyon 417 bin.

Habertürk gazetesinden Rahim Ak'ın aktardığına göre, Türkiye ekonomisi 'Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı işgücü istatistiklerinde tarihi

bir dönüşüme sahne oldu.

TÜİK tarafından Mayıs-Haziran-Temmuz dönemini kapsayan haziran ayında işsiz sayısı 4 milyon 253 bin olarak açıklandı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin artarken yılbaşına göre 415 bin azaldı.

Anket yoluyla yapılan TÜİK istatistiklerinde yılbaşından itbaren başlayan düşüşe karşın İŞKUR'a resmi olarak başvurup 'İşsizim bana maaş bağlayın' diyenlerin sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Yani tam 164 bn 814 daha fazla.

Yılbaşından bu yana TÜİK'in işsizlik rakamları 415 bin azalırken, İŞKUR'un açıkladığı işsiz sayısı 1 milyon 121 bin arttı.

Böylece İŞKUR'a yapılan işsizlik maaşı başvuruları tarihte ilk kez TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını aştı.