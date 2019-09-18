Yavaş, öğrencilere verdiği sözü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrenimi gören öğrenciler için seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirdi. Belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
Ankara'da üniversite öğrenimi görmek üzere başka kentlerden gelen öğrenciler bu uygulamadan ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ'ye başvuran öğrenciler, bu destek için Yavaş'a teşekkür etti. Öğrenciler zaten maddi gelirlerinin yüksek olmadığını belirterek, şunları söylediler:
Ankara'da öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan uygulanmadan şu şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilecek:
- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,
- Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,
- Öğrenci Evi'nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,
- Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.
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