Yavaş, öğrencilere verdiği sözü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrenimi gören öğrenciler için seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirdi. Belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı.

Yavaş'ın, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıklamasının ardından, 15 Haziran'dan itibaren su tarifesinden 156 öğrenci yararlandı. Okulların açılmasıyla birlikte abone sayısının daha da arttığını belirten ASKİ yetkilileri, bu desteğin öğrencilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ettiler.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Ankara'da üniversite öğrenimi görmek üzere başka kentlerden gelen öğrenciler bu uygulamadan ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ'ye başvuran öğrenciler, bu destek için Yavaş'a teşekkür etti. Öğrenciler zaten maddi gelirlerinin yüksek olmadığını belirterek, şunları söylediler:

“Çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Bir öğrencinin 50 TL burs bulması bile zorlaştı. Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak. Belediye başkanlarının gençliğe yatırım yapması lazım tıpkı Mahsur Yavaş'ın yaptığı gibi. Bu uygulama bizi değerli hissettirdi.”

Ankara'da öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan uygulanmadan şu şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilecek: