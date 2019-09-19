Fed sonrası dolar 5.70 liranın altında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL yeni güne 5.69 seviyesinde başladı.

Euro/TL 5.2895 liradan, Sterlin/TL ise 7.1090 liradan işlem görüyor. Euro/dolar 1.1038 seviyelerinde hareket ederken brent petrol varil fiyatı 63.75 dolar civarında.

Dün akşam saatlerinde Fed'in faiz kararı öncesinde 5.66 lira seviyelerindeki dolar/TL kuru, faiz kararı ve sonrasında Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına sınırlı tepki verdi.

Dünya'nın haberine göre dolar/TL kararla birlikte 5.66 liradan 5.68 liraya doğru hafif bir hareket gözlendi. Fed akşamından sürpriz çıkmayınca sakin seyreden dolar, bu sabah saatlerinde ise 5.68-5.69 bandında hareket ediyor.