Kısa vadeli dış borç 126 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.3 azalarak 10.7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7.6 artarak 20.4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.7 artışla 13.9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 14.2 milyar dolara yükseldi.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.8 artarak 41.8 milyar dolar ulaştı.
ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 95.9 MİLYAR DOLAR
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artarak 95.9 milyar dolara yükseldi.
Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.2'si dolar, yüzde 30.1'i euro, yüzde 13.2'si TL ve yüzde 5.5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.2, Merkez Bankası'nın yüzde 3.6, özel sektörün ise yüzde 78.2 paya sahip olduğu gözlendi.
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