TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 57 milyonu borçlu

Türkiye'de yaşayan zenginlerin geliri artarken, yoksulların borcu büyüdü. TÜİK verilerine göre, en zenginlerin gelirden aldığı pay yüzde 47.6'ya yükseldi. 'Borcum var' diyenlerin oranı yüzde 70.4 oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırması çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Taksit ve diğer borcu olanların nüfusa oranı 2008'de yüzde 57.7 (41.2 milyon kişi) iken, 2018'de bu oran yüzde 70.4'e yani 57.7 milyona yükseldi. Borçlu sayısı 10 yılda 16.5 milyon kişi arttı.

TÜİK, '2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması' verilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 70.4'ü borçlu. Yüzde 58.3'ü ise tatile çıkamıyor.

Araştırmaya göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.6'ya yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.2 puan azalarak yüzde 6.1'e düştü.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.9 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan artarak yüzde 21.2 olarak gerçekleşti.

NÜFUSUN YARISI TATİLE HASRET

Verilere göre nüfusun yüzde 59'u kendilerine ait bir konutta otururken, yüzde 39.6'sı ısınma yüzde 36.2'si sızdıran çatı, nemli duvarlar, sorunu yaşadığını beyan ettti. Maddi yoksunluk çektiğini ifade edenelerin oranı ise yüzde 26.5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yüzde 58.3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 11.5'i konut masraflarının yük getirdiğini beyan etti. Türkiye'de ortalama yıllık hanehalkı fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 12.2 artarak 24 bin 199 TL'ye yükseldi.

Kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 12.2 artışla 21 bin 577 TL'den 24 bin 199 TL'ye yükseldi. Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, yüzde 48.5 ile bir önceki yıla göre 0.4 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı.