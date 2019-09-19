OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi

Global ekonomik görünümün kararmaya devam ettiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlamayı sürdürdüğünü açıklayan OECD, Türkiye ekonomisi için 2019 beklentilerini iyileştirdi.

OECD bugün yayınladığı 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm' raporunda global görünümün daha kırılgan ve belirsiz hale geldiğine işaret ederek global büyümenin 2019'da yüzde 2.9'a ve 2020'de yüzde 3'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre OECD, üye ülkeler içinde büyüme tahminlerinde en büyük yukarı yönlü revizyonu ise Türkiye için yaptı. Türkiye için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1.6 olarak koruyan OECD, 2019 yılı için yüzde -2.9 olan büyüme beklentisini ise yüzde -0.3'e revize etti.

OECD raporunda 2019 için global büyüme tahminini yüzde 3.2'den 2.9'a, 2020 beklentisini yüzde 3.4'ten 3.0'a indirirken, G20 için GSYH artış beklentisini 2019 için yüzde 3.4'ten 3.1'e ve 2020 için yüzde 3.6'dan 3.2'ye düşürdü.

ABD'NİN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.4'e ve 2020 beklentisini yüzde 2.3'ten 2.0'a revize eden OECD, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini ise yüzde 1.2 ve 1.4'den 1.1 ve 1.0'a indirdi.

OECD, 2019 için beklenen global büyüme oranının gerçekleşmesi halinde, bunun global finansal krizden bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme oranı alacağını belirtirken, aşağı yönlü risklerin birikmeye devam ettiğini de vurguladı.

"Ticaret politikası gerilimlerinin tırmanması güven ve yatırımlarda büyük bir kayba neden olmakta, politika belirsizliğine, finansal piyasalarda risk algılamalarında artışa yol açmakta ve geleceğe dönüm büyüme görünümlerini tehlikeye atmakta" değerlendirmesini yapan OECD, neredeyse tüm G20 ekonomileri için 2019 ve 2020 yılı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Çin'de büyümenin kademeli olarak yavaşlamasını beklendiğini ifade eden OECD, ancak çok zayıf ithalat talebi dönemi ve daha keskin bir bir yavaşlama risklerinin yoğunlaşmakta olduğu uyarısında da bulundu.

'ANLAŞMASIZ BREXIT İNGİLTERE'Yİ RESESYONA İTECEK'

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılma zamanlaması ve şekli konusunda büyük belirsizliğin devam ettiğine de dikkat çeken OECD, "Anlaşmasız bir çıkış Büyük Britanya'yı 2020 yılında resesyona iterek ve Avrupa'da büyümeyi kayda değer şekilde azaltarak kısa vadede maliyetli olur" ifadelerini kullandı.

OECD, yavaşlayan büyüme, yüksek borç ve kötüleşen kredi kalitesi arasındaki gerilimlerden kaynaklı olarak ciddi finans piyasası kırılganlıklarının devam ettiğini de vurguladı.

OECD, bu zorlukların üstesinden gelinmesi için, öncelikte ticareti bozucu tariflerin, sübvansiyonların uygulamaya konulmasının durdurulması ve şirketleri yatırıma cesaretlendirmek için kural tabanlı öngörülebilir ve şeffaf bir sistemin ortaya konması için kollektif çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.