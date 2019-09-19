OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi

OECD bugün yayınladığı 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm' raporunda global görünümün daha kırılgan ve belirsiz hale geldiğine işaret ederek global büyümenin 2019'da yüzde 2.9'a ve 2020'de yüzde 3'e gerileyeceği tahmininde bulundu.
OECD raporunda 2019 için global büyüme tahminini yüzde 3.2'den 2.9'a, 2020 beklentisini yüzde 3.4'ten 3.0'a indirirken, G20 için GSYH artış beklentisini 2019 için yüzde 3.4'ten 3.1'e ve 2020 için yüzde 3.6'dan 3.2'ye düşürdü.
ABD'NİN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ DÜŞÜRÜLDÜ
ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.4'e ve 2020 beklentisini yüzde 2.3'ten 2.0'a revize eden OECD, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini ise yüzde 1.2 ve 1.4'den 1.1 ve 1.0'a indirdi.
"Ticaret politikası gerilimlerinin tırmanması güven ve yatırımlarda büyük bir kayba neden olmakta, politika belirsizliğine, finansal piyasalarda risk algılamalarında artışa yol açmakta ve geleceğe dönüm büyüme görünümlerini tehlikeye atmakta" değerlendirmesini yapan OECD, neredeyse tüm G20 ekonomileri için 2019 ve 2020 yılı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Çin'de büyümenin kademeli olarak yavaşlamasını beklendiğini ifade eden OECD, ancak çok zayıf ithalat talebi dönemi ve daha keskin bir bir yavaşlama risklerinin yoğunlaşmakta olduğu uyarısında da bulundu.
'ANLAŞMASIZ BREXIT İNGİLTERE'Yİ RESESYONA İTECEK'
OECD, yavaşlayan büyüme, yüksek borç ve kötüleşen kredi kalitesi arasındaki gerilimlerden kaynaklı olarak ciddi finans piyasası kırılganlıklarının devam ettiğini de vurguladı.
OECD, bu zorlukların üstesinden gelinmesi için, öncelikte ticareti bozucu tariflerin, sübvansiyonların uygulamaya konulmasının durdurulması ve şirketleri yatırıma cesaretlendirmek için kural tabanlı öngörülebilir ve şeffaf bir sistemin ortaya konması için kollektif çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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