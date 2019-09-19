Merkez Bankası: Enflasyon eylülde belirgin şekilde düşecek

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı eylül ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda enflasyondaki iyileşmenin devam ettiği vurgulanırken eylül ayında baz etkisinin de katkısıyla belirgin bir düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Merkez Bankası, 325 baz puan indirim yaptığı eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin notları paylaştı.

Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Merkez Bankası, güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun 'Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiğini kaydetti.

PPK'nın enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verdiğini anımsatan TCMB, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Raporda eylül ayında baz etkisinin de katkısıyla enflasyon oranlarında belirgin bir düşüş yaşanacağı ifade edilirken şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 0.86 oranında artmış, yıllık enflasyon 1.64 puan düşerek yüzde 15.01’e gerilemiştir. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olurken, gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk Lirası'ndaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme, emtia fiyatları ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur. Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir."