Türkiye bir yandan durgunluk, yüksek enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik sorunlarla uğraşırken, diğer yandan tüm dünyayı saran dijital para birimleri ve 'blokzincir' (blockchain) teknolojisi alanında çok önemli adımlar atıyor.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'ın haberine göre, Türkiye dijital para birimleri alanında sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Kripto para birimi kullananların sayısı yüz binleri aşarken Merkez Bankası’nın 'dijital para' çıkarma kararıyla birlikte şirketler yatırıma hız verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan, 2019-2023 dönemini kapsayan ve 23 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı’nda 'blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası' çıkarılması kararının yer alması, bu alandaki yatırımlara da hız vermiş durumda.

Türkiye’de 'dünya ekonomisinin geleceği' olarak tanımlanan blockchain teknolojisini kullananların sayısı yüz binleri aşarken, Türkiye’yi bu alanda Ortadoğu ve Körfez ülkeleri için 'cazibe merkezi' haline getirmeyi amaçlayan şirketlerin sayısı da artıyor.

BORSA SAYISI 20'Yİ GEÇTİ

Kripto para birimleri, henüz 10 yıl içerisinde, 270 milyar doların üzerinde piyasa değerine ve günlük yaklaşık 50 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmış durumda. Dünya genelinde 2 binden fazla kripto borsası bulunuyor ve Bitcoin cüzdanları arasında günde 300 binden fazla transfer gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise 20’den fazla borsa ve 12 milyon dolar civarında bir hacim oluşmuş durumda. Dijital para birimlerinin ticareti ve saklanması amacıyla kurulan platformların sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye'nin ilk, dünyanın ise dördüncü kripto para alım-satım platformu olan BtcTurk de bu şirketlerden biri. Ağustos 2019’da Süper Lig'de oynayan Yeni Malatyaspor'a isim sponsoru olan BtcTurk, böylelikle Türkiye’de bir ilke de imza atmış oldu. Şu anda 650 binin üzerinde kullanıcısı olan şirketin 2019 yılı içerisinde günlük ortalama işlem hacmi 35 milyon TL’nin üzerinde.

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT VAR'

Kripto para endüstrisinin şu anda dünyada en hızlı büyüyen ve en fazla yatırım çeken alanlardan biri olduğunu dile getiren BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, Türkiye’nin Bitcoin, kripto para ve blockchain teknolojilerinde tüm dünya ile aynı anda yarışa başladığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın kripto paralarla ilgili atacağı adımların yatırımcıların bu alana yönelmesine yol açacağına değinen Güneri, "Kripto paralara olan ilginin her geçen gün daha da artması, paranın dijitalleşmesi sürecini hızlandırıyor. Türkiye, aslında dijital para kavramına uzak bir ülke değil. Mobil ve internet bankacılığı kullanımında öncü ülkeler arasında yer alıyoruz. Merkez Bankası’nın dijital parası, Türkiye’yi nakitsiz toplum hedefine bir adım daha yaklaştıracak" diye konuştu.

Güneri, Türkiye’nin dijital parası olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasının küresel fintek şirketlerinin de dikkatini çekeceğini ve Türkiye’ye yönelik bankacılık ve finans yatırımlarının artabileceğini ifade etti.