Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor

Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ayrı ayrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. payları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır" denildi.

HİSSELERİ ZIPLADI

Açıklamanın ardından Türk Telekom hisseleri yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.