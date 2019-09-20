Tüketici güven endeksi yüzde 55.8'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Ağustosta 58.3 olan endeks değeri eylülde 55.8'e geriledi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4.9 azalarak 74 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4.4 azalarak 74.3'ten 71'e geriledi.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ
İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5.1 azalarak eylülde 55.3 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22.7 iken eylülde yüzde 0.6 artışla 22.8 oldu.
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