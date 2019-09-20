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    dolar

    Türkiye'nin net UYP açığı 351.5 milyar dolar oldu

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    Türkiye'nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 244.6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 596.2 milyar dolar oldu. Böylece, net UYP açığı temmuzda 351.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Kısa vadeli dış borç 126 milyar dolara yükseldi
    Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6.8 artışla 244.6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1.1 azalışla 596.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 351.5 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 373.6 milyar dolar açık vermişti.

    Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar yüzde 6.8 artışla 99.4 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7.6 yükselişle 95.5 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11.1 artışla 49.7 milyar dolara çıktı.

    Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 3.0 azalışla 144.4 milyar dolara indi.

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    Etiketler:
    Dolar, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Türkiye, Merkez Bankası
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