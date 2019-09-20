ASO Başkanı Özdebir: Yıl sonunda dibi görürüz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomik krizde bu yılın sonunda 'dibin' görüleceğine dikkat çekti. Dipten çıkışın ise 'gıdım gıdım' olacağını söyleyen Özdebir, cari fazlanın 'üretimsizlikten' kaynaklandığını, buna da sevinemediklerini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen ASO Başkanı Özdebir, reel sektörün devletten 160 milyar lira alacağı olduğunu belirtti.

Özdebir, "Kur şoku uzun sürecek. Kayda değer iyileşme olması uzun sürer. 4. çeyrekten sonra gıdım gıdım iyileşme olur. Dipten çıkış zaman alır. Dibi gördük veya görmek üzereyiz. Ancak çıkış V şeklinde olmayacak. Ucu hafif yukarıya dönük L şeklinde olacak" diye konuştu.

"Krizdeki firmalar konusunda siyasette 'elek biraz sallansın, kurtarılması gerekenleri kurtardık, kalanlar da yoluna düzgün devam etsin' anlayışı hâkim" diyen Özdebir'in açıklamaları şöyle:

Ekonomide şu anda yaşanan daralmanın kökenine inilmeli. Bunu hazırlayan nedenler iyi değerlendirilmeli. Ali Babacan zamanında kendisiyle çok tartıştım. Merkez Bankası Başkanı’yla da... Aşırı değerli TL temel şikâyetlerimizden birisiydi. Birikimi olanlar inşaata döndü, sanayicinin şevki gitti.

'REEL SEKTÖRÜN 160 MİLYAR LİRA DEVLETTEN ALACAĞI VAR'