Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta 5.65-5.74 bandında dalgalanan, haftayı da yüzde 0.8 artışla tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Kur bugün en yüksek 5.7484, en düşük 5.7178 seviyesini test etti.

Merkez Bankası cuma günü yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Uzmanlar Merkez'in adımının kur üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirtiyor.

İnfo Yatırım Analisti Yunus Şahin Bloomberg HT'ye kurun Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılar sonrası petroldeki hareketten etkilendiğini belirterek "Aramco'nun petrol arzını yerine koyabiliriz açıklamasına karşı haberler çıktı, bu endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekti, kur da 5.70'in üzerinde seyrediyor" değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki temaslarının da kur üzerinde etkisi olabileceğini ifade etti ve "F-35 ile ilgili ya da yaptırımlarla ilgili gelebilecek olumlu haber akışı doları yeniden aşağı çekebilir" şeklinde konuştu.