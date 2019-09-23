Reuters: Türkiye hükümeti, batık kredileri üstlenmeleri ve kredi vermeleri için bankaları zorluyor

Reuters, Türkiye'de hükümetin 8 milyar dolarlık batık kredileri üstlenmeleri ve ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye başlamaları konusunda Türk bankalarını zorladığını ileri sürdü.

Reuters tarafından üst düzey hükümet yetkilileri ve sanayi çevrelerine dayandırılarak aktarılan haberde, Türkiye hükümetinin bu yaklaşımı 'en saldırgan hamle' olarak nitelendirildi.

Habere göre söz konusu hamle, bankaların kredi borçlarını yeniden yapılandırması veya satış için hazır hale getirmesini zorunlu kılan 2018 yılında yaşanan döviz krizinin yarattığı sıkıntıyı aşmak için yapılıyor.

MERKEZ BANKASI TAVSİYELERİ

Haberde Merkez Bankası’nın diğer banka üst düzey yetkilileriyle son dönemde yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirip batık kredilerin nasıl üstlenileceği konusundaki tavsiyelerini yaptığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek yıl büyüme hedefinin yüzde 5'e çıkartılması arzusunu yerine getirmek amacıyla hükümetin bankaların daha fazla kredi vermelerini sağlama adına bu girişimin yapıldığı belirtilirken, banka temsilcilerini ise kayıplarına karşı kalkan olması konusunda Maliye Bakanlığı’ndan daha fazla destek isteği kaydedildi.

Öte yandan, 5 Türk kaynağıyla görüşmeler yapıldığı söylenen haberde, hükümetin bankalardan son bir kez 'borçla başa çıkmalarını' istediği ve görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinden ötürü 'Ankara'nın sabrı kalmadığı' belirtildi:

"Hükümet sabrını kaybetti ve hareket istiyor. Ağustos ayında hiçbir gelişme yaşanmadığını biliyorduk, solayısıyla hükümetin sabrının taşması an meselesiydi."