Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Anadolu Ajanı'nın aktardığına göre Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

TCMB, bu hamle ile TL'nin piyasada kalmasını ve faizlerin düşmesini amaçlıyor.

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulasında değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede 'kredi büyümesi' kriteri getirilmişti.