AK Partili Canikli: CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu

AK Partili Canikli, IMF heyetinin kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye’nin İMF ile ilk stand-by anlaşması, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleşti. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 23 сентября 2019 г.

​"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye’nin İMF ile ilk stand-by anlaşması, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleşti. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 23 сентября 2019 г.

​Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı" ifadesine yer verdi.

1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965’e kadar İMF’den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 23 сентября 2019 г.

​İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF ile yapılan toplantının gizli olmadığını, heyetin kendilerini davet ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da IMF heyetiyle yapılan görüşmenin 'gizli saklı' olmadığını belirtti.

Öztrak, "IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. 4 madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır" dedi.