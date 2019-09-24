Kayıt
15:40 24 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Turkcell

    Turkcell'de kiralık telefon dönemi başladı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 32
    Abone ol

    Turkcell yeni projesiyle, kurumsal müşterilerine cep telefonu kiralama hizmeti vermeye başladı. İlk aşamada cep telefonu ile başlayan proje ilerleyen dönemde tablet ve bilgisayarları da kapsayacak.

    Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerin detayları, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.

    Turkcell
    © AA / Arşiv
    Turkcell 15 Temmuz'da tüm şehit eş ve çocukları ile gaziler için kampanya başlattı
    Buna göre, yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

    Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.

    Projeye ilişkin bilgi veren Özata, Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

    "Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."

    'KİRALAMA PROJESİ 3 TELEFON MARKASININ 21 MODELİNDE GEÇERLİ'

    Turkcell
    © REUTERS / Murad Sezer
    Turkcell 2019 beklentilerini güncelledi
    Toplantın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özata, kiralamanın şu anki modelde 20 adet ve üzeri için geçerli olduğunu, önümüzdeki günlerde bu sayının alta çekileceğini söyledi.

    Özata, kredide alt üst limit belirlenmesi konusunda, "Limit, şirketin muhteviyatına bağlı olarak değişebilir. Şirketin kredibilitesi ile paralel" dedi.

    Kiralama dönemi biten cihazların şirketlerin geri alınacağını, kiralama bedellerinin içinde sigortanın da bulunduğunu dile getiren Özata, 2 senelik kiralama sonunda Turkcell'in geri alacağını aktardı. 

    Özata, şu an 3 telefon markasının 21 modelinde geçerli olan kiralama projesinin, tüketicinin talebine göre önümüzdeki dönemde yaygınlaşabileceğini bildirdi.

    DİJİTAL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

    Öte yandan Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak.

    Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek.

    Financell'den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek.

    Etiketler:
    Türkiye, Teknoloji, Telefon, Bilgisayar, Tablet, Kiralık, Ceyhun Özata, Turkcell
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Lanetli' denilen Sennedjem mumyası lahitten çıkarıldı
    Karikatür
    'İsrail'in nükleer silah denediğini ve taraf olduğu nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ABD 40 yıl örtbas etti'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet