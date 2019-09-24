Şahenk 'Doğuş Medya satılacak' iddiasına son noktayı koydu: 'Daha güçlü ekonomik koşullarla yola devam edilecek'

Doğuş Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, şirketin satılacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve çalışanlarına, gelecek yıldan itibaren daha güçlü ekonomik koşullarla yola devam edileceğini söyledi.

İş adamı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu’nun satılacağı iddiaları son dönemde sıklıkla gündem oluyordu.

Satış iddialarına ilişkin son noktayı ise pazar günü yapılan toplantıda yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk koydu.

Medyaradar’ın haberine göre; toplantı Ayazağa’daki Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Pazar günü mesaide olmayan tüm personelin katıldığı toplantıda Şahenk oldukça uzun bir konuşma yaptı.

'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Konuşmasının bir bölümünde satış iddialarına da ayrı bir parantez açan ünlü iş adamı satışın kesinlikle söz konusu olmadığını ve gelecek yıldan itibaren daha güçlü ekonomik koşullarla yola devam edileceğini söyledi.

Bu açıklamalar sonrası rahatlayan medya çalışanları, yıl sonu için de yüksek bir zam beklentisine girdi.