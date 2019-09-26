Moody's: Thomas Cook'un iflasının Türk bankalarına etkisi olmaz

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'e göre, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının, Türk bankaları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.

Moody's'in, Thomas Cook'un iflasının etkilerine ilişkin değerlendirmelere odaklanan analizinde, bu iflasın Türk bankaları için ciddi bir etkisinin olmayacağının altı çizildi.

Thomas Cook'un Türkiye'de ciddi operasyonları olduğunu, ancak bu operasyonların Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş turizm sektörü içinde göreceli olarak küçük kaldığına işaret edilen Moody's analizinde, Thomas Cook'un Türkiye'ye yılda 700 bin turist getirdiğinin altı çizildi.

Moody's analizinde ayrıca, Thomas Cook'un iflası sonrasında Türkiye'ye bu turist akışının başka operatörler tarafından üstlenilmesini beklendiği de vurgulandı.

Moody's analizinde buna karşılık, Thomas Cook'un iflasının Bulgaristan ve Yunanistan turizm sektörüne ve diğer ilişkili sektörlerlere nakit akışını ciddi şekilde zayıflatacağı vurgulandı ve bu gelişmenin Yunanistan ve Bulgaristan bankalarının kredi notları için negatif olacağı vurgulandı.