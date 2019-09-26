Avrupa'dan İstanbul'a yeni metro hattı için kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon euro'luk finansman sağladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Societe Generale’in, İstanbul’da metro hattının geliştirilmesi için toplam 175 milyon euro'luk kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın, 20 milyon euro'su Societe General tarafından sağlanmak üzere, 97.5 milyon euro'luk krediyi İstanbul’da yeni bir metro hattının inşası için onayladığı belirtildi.

Açıklamada, buna ek olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın da projeye 77.5 milyon euro kredi sağlayacağı açıklandı.

EBRD açıklamasında, yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda olacak yeni hattın Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hattına katkıda bulunacağını, yaklaşık 350 bin yolcu taşımasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’da yeni metro hattı projesinin toplam maliyetinin 410 milyon euro olduğu belirtildi.