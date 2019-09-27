Rusya, uluslararası rezervlerine bir haftada 1.4 milyar dolar daha ekledi

Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre ülkenin altın ve döviz stoklarını bünyesinde bulunduran uluslararası rezervleri, bir haftada yüzde 0.3 büyüyerek 532.6 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, 13 Eylül’den 20 Eylül’e kadar olan süre zarfında ulusal rezervlere 1.4 milyar dolar daha eklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu artışın nedeni, dövizin değerlerinin ve alımının yükselmesi.

Ülkenin uluslararası rezervleri, Rusya Merkez Bankası ve hükümetin tasarrufunda olan parasal altın, döviz ve özel çekme hakları gibi ülkenin yüksek likiditeye sahip dış varlık stoklarını kapsıyor.

Ayın başından bu yana, rezervler 3.6 milyar dolar civarında yükseliş gösterdi. 1 Eylül itibariyle rezervlerin 529.083 milyar dolar civarında olduğu biliniyordu. Rusya, ocak ayından bu yana külçe altın ve döviz stoklarını 64 milyar dolardan fazla arttırdı. Bu süreçte yalnızca altın rezervlerinin 87 milyar dolardan 109.5 milyar dolara yükseldiği biliniyor.

ABD dolarına olan bağımlılıktan kurtulmayı ve döviz rezervlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan Rusya, külçe altın rezervlerini gün geçtikçe daha da arttırıyor. 2018 yılında Moskova, dünyanın en büyük altın tedarikçisi ve en geniş altın rezervine sahip olan dördüncü ülke olarak kabul edildi.