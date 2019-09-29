TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar fedayı bize bırakıyor, kârı kendileri alıyor

Finansmana erişimde sıkıntı yaşandığını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu dönemde 'herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın' diyoruz. Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor; fedayı bize bırakıyor, kârı kendileri alıyor" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak her zaman şikayet ettikleri konuların başında yargının yavaş işlemesinin geldiğini belirtti.

Şu ana kadar işçi işveren uyuşmazlıklarına yaklaşık 620 bin başvuru yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bunların yüzde 62'si anlaşmayla sonuçlandı. İki tarafın da rızasıyla hallediliyor iş. Adalete erişim artık hızlandı. Böylece hem mağduriyetler azalıyor, hem de adalet duygusu güçleniyor" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e iki konuda öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için, ticari uyuşmazlıklarda, arabulucuların hukukçu olma şartını kaldıralım. Çünkü damdan düşenin halini damdan düşen bilir. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda, odalarımız da arabulucu olabilsin. İki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı en iyi biz anlarız. İkincisi, tahkimin yaygınlaşması için, zorunlu tahkim içeren sözleşmelerin damga vergisi kaldırılmalı. Kararların icrasında alınan damga vergileri de yarıya indirilmeli. Böylece firmalarımız, yaptıkları sözleşmelere, tahkim maddesi ekleme konusunda daha istekli olacaklar. Arabuluculuk ve tahkim ne kadar yaygınlaşır ve daha fazla kullanılırsa, bu hem iş dünyamızın, hem de yargı camiamızın lehine olacaktır."

'ALT LİMİT EN AZINDAN 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARILMALI'

Hisarcıklıoğlu, 2008'de yapılan bir düzenlemeyle 250 bin lira üstü sermayesi olan şirketlere avukat tutma zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, o zamandan bu yana limitin değişmediğini hatırlattı.

Aradan geçen 11 yılda fiyatların arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini ve alt limitin en azından 1 milyon liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İş dünyası olarak finansmana erişimde sıkıntı yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz bu dönemde 'herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın' diyoruz. Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor; fedayı bize bırakıyor, kârı kendileri alıyor" diye konuştu.