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    Şekib Avdagiç

    İTO Başkanı Avdagiç: ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, dünyanın önemli pazarlarında Türk lojistik merkezlerinin kurulması gerektiğini belirterek, "ABD'de bir lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor" dedi.

    İTO tarafından gerçekleştirilen The Hotel Show Dubai Fuarı'nı ziyaret eden Şekib Avdagiç, fuar kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    © İHA /
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    Avdagiç, son dönemde inşaat ve enerji ile ilgili krediler konusunda sıkıntıların gündeme geldiğini anımsatarak, Türkiye'nin, enerji ve inşaattan ibaret olmadığını, dolayısıyla bir taraftan bunları desteklerken bir taraftan da mutlaka reel sektörün, üretim ve ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten şirketlerin finansman gerekliliklerini karşılayacak kanalların açık tutulması gerektiğini söyledi.

    İnşaatta, sektörün kendi yol haritasını görememelerinden kaynaklı eksiklikler ve yanlışlıklardan dolayı bir arz fazlası oluştuğunu ifade eden Avdagiç, "Türkiye’de inşaat finansmanında, konut finansmanında yeni modele geçmeliyiz. Biz artık konut finansmanında arsa finansmanı yapmamalıyız" dedi.

    'ÖLÜ BİR ŞEYİ FİNANSE EDİYORUZ'

    Avdagiç, İstanbul'un belli semtlerinde 100 birime satılan bir daire ve dükkanın içindeki arsa payının 60-70 birim olduğuna işaret ederek, "Siz, o konut için 100 birimlik finans gerçekleştirdiğinizde aslında sadece 30-40 birimi reel ekonomiye gidiyor. Yani 60-70 birim toprak sahibine gidiyor. Arsa payı belli bir oranın üzerinde olan yapılara, özel finansman paketleri ile destek vermenin rasyonel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz orada aslında o konutu oluşturan çimentoya, betona, malzemeye, demire, doğramaya, tesisata, armatöre değil, finansmanın yüzde 50-60'ını arsaya veriyoruz. Yani ölü bir şeyi finanse ediyoruz" diye konuştu.

    Şekib Avdagiç- İTO Başkanı
    © AA /
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    Avdagiç, devletin, bina değerine kendi tespit edeceği bir arsa değeri ekleyip oluşan değeri finansal açıdan destekleyebileceği önerisinde bulundu.

    İTO Başkanı, Tahran ve Şikago Türk Ticaret Merkezi'nin kapanmasına ilişkin bir soru üzerine, ticaret merkezleri yerine lojistik merkezlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Avdagiç, "Mesela, Türkiye'de en büyük fayans üreticisi olan bir holdingin üst yöneticisine (CEO) Amerika'daki iş fırsatını sordum. 'Sadece karo pazarında 600 bin dolarlık bir fırsat bulunduğunu ancak fayansı direkt orada satıyor olmaları gerektiğini' söyledi. O müşteri, 4 ay sonra Türkiye'den fayans gelecek diye beklemiyor. Bizim ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızın, Türk Ticaret Merkezi'nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Finansman, Konut, Şikago, Tahran, ticaret merkezi, Enerji, İnşaat, Türkiye, ABD, Ekonomi, Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası (İTO)
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