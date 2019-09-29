'Ekonomik OHAL' ilan edilen Lübnan'da kötüye gidişat protesto edildi: 'Sömürücü değil, teknokrat hükümeti istiyoruz'

Lübnan'ın doğusundaki Balebek kentindeki göstericiler de ekonomik durumu protesto etmek için kentin güneyindeki yolu kesti.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel ilçesinde de onlarca kişi Hermel hükümet sarayı önünde gösteri düzenledi.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti.
Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.
- Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi© AP Photo / Bilal Hussein
- Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi© AP Photo / Bilal Hussein
LÜBNAN'IN GENEL BORCU 86.2 MİLYAR DOLAR
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.
LÜBNAN'A DESTEK KONFERANSI 'CEDRE'
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.
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