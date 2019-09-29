'Ekonomik OHAL' ilan edilen Lübnan'da kötüye gidişat protesto edildi: 'Sömürücü değil, teknokrat hükümeti istiyoruz'

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Sömürücü değil, teknokrat hükümeti istiyoruz" gibi sloganlar atarak ekonomik durumu protesto etti.

Lübnan'ın doğusundaki Balebek kentindeki göstericiler de ekonomik durumu protesto etmek için kentin güneyindeki yolu kesti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel ilçesinde de onlarca kişi Hermel hükümet sarayı önünde gösteri düzenledi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi © AP Photo / Bilal Hussein

Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi © AP Photo / Bilal Hussein 1 / 2 © AP Photo / Bilal Hussein Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi

LÜBNAN'IN GENEL BORCU 86.2 MİLYAR DOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla genel borç 86,2 milyar dolara ulaştı.

LÜBNAN'A DESTEK KONFERANSI 'CEDRE'

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.