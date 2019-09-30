Bankaların kârı yüzde 13.7 azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net kârı geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.7 azalarak 32.84 milyar TL oldu.

BDDK verilerine göre, Ağustos 2019 döneminde Türk bankacılık sektörünün net karı 32.84 milyar lira oldu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörün aktif toplamı 2018 yıl sonuna göre 402.983 milyon TL (yüzde 10.4) artmıştır. Ağustos 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2.536.715 milyon TL, menkul değerler 606.818 milyon TL’dir. 2018 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10.4, krediler toplamı yüzde 5.9, menkul değerler toplamı ise yüzde 27.0 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4.64 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yılsonuna göre yüzde 15.6 artışla 2.353.854 milyon TL olmuştur.

2018 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 8.1 artışla 456.282 milyon TL olurken, Ağustos 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 32.838 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17.93 seviyesinde bulunmaktadır."

Dünya'nın aktardığı habere göre, geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net karı 38.04 milyar lira olmuştu.