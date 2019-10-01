TİK: Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euro'nun üzerinde, tahsili imkansız

Turizm İstişare Kurulu, Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren tur operatörü Thomas Cook'un, Türk turizm sektörüne 350 milyon euro'nun üzerinde borcunun bulunduğunun tahmin edildiğini, bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkansız olduğunu söyledi.

Turizm İstişare Kurulu (TİK), iflas eden tur operatörü Thomas Cook’un, başta konaklama olmak üzere, tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euro'nun üzerinde borcu olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Yaşanan iflasın, Türkiye'nin turizm sektörü için olağan dışı bir durum oluşturduğunu ve Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren Thomas Cook'un pazardan çekilmesinin Türk turizmi için 'ciddi bir kriz' olduğunun altı çizildi.

Kurul, yaşanan ve yaşanacak finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılmasını, 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredi planlanmasını ve kredi kullanımında küçük işletmelere öncelik tanınmasını talep etti.

'EK FİNANSAL YÜK VE SIKINTILAR VAHİM SONUÇLAR DOĞURACAK BÜYÜKLÜKTE'

TİK, Thomas Cook'un iflasının ardından yaşanan gelişmeye bağlı 'hasar tespitinin en çarpıcı unsurlarını' şöyle sıraladı: