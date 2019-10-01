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16:32 01 Ekim 2019
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    elektrik faturası

    Elektrik zamları yargıya taşınıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    TÜKODER elektriğe gelen yüzde 14.9 oranındaki zammın geri çekilmesini istedi. ÇETKODER ise yapılan zam geri çekilmezse yargıya gideceklerini açıkladı.

    Tüketici dernekleri, elektik ücretlerine yapılan zamlar karşısında harekete geçti. 

    Elektrik faturası
    © AA /
    Elektriğe zam geldi
    ÇETKODER, 14.9’luk son zammın geri çekilmesini yoksa yargıya gideceklerini açıkladı. Zammın geri çekilmesini isteyen TÜKODER de "Üç ay önce yüzde 15 zam yapıldı, üç ayda hangi maliyet biriminde artış olmuştur" diye sordu.

    Evrensel'in haberine göre, Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, 1 Temmuz’da yüzde 15 zam yapıldığını hatırlatarak 2018 ve 2019 yılları arasında elektrik fiyatlarına 5 kere zam yapıldığını vurguladı. Göktaş, "Yapılan bu zam ile birlikte son 2 senede elektriğe yüzde 60.9 oranında zam gelmiş oldu" dedi.

    Zamların dar gelirli yurttaşı iyice zor durumda bıraktığını ifade eden Göktaş, "Öncelikle bu yapılan zammın yetkililerce bir kez daha gözden geçirilerek geri çekilmesini tüketiciler adına talep ediyoruz. Netice itibari ile zam geri çekilmez ise tüketici vatandaşlarımızın aleyhine olan bu hususu kısa süre içinde yargıya taşıyacağız" diye konuştu.

    'ŞİRKETLERİ KURTARMANIN FATURASI TÜKETİCİYE KESİLEMEZ'

    Zammın geri çekilmesini isteyen TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ise EPDK’nın yapılan 14.90’lık zammın gerekçesi olarak maliyet bileşenlerinde oluşan artışları gösterdiğini belirterek “Üç ay önce yüzde 15 zam yapıldı üç ayda hangi maliyet biriminde artış olmuştur” diye sordu.

    Elektrik faturası
    © AA /
    Türkiye, elektrikte OECD zam rekortmeni: 16 yılda yüzde 307 zam
    Dağıtım şirketlerinin, elektrik kaçaklarının önüne geçecek önlemleri almak, kayıplar için gerekli yatırımları yapmak yerine zam taleplerinin karşılanması için lobi çalışması yaptığını belirten Koçal, şöyle devam etti:

    "Zamla birlikte asgari 230 kilovatsaatlik tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası yaklaşık 142 liradan 163 liraya çıkmaktadır. 23 Haziran seçimlerinin ardından Tüketicinin insanca yaşaması için; çay, şeker, akaryakıt ve doğal gaz ile temel ihtiyaçların birçoğuna yönelik zam furyasına elektrik fiyatına yapılan ikinci zam ile devam edilmektedir. Uygulanan tüketim ekonomisi ve kamu yönetimindeki israflar nedeniyle artan bütçe açığının faturası, yapılan zamlar ve artırılan vergiler aracılığıyla yine tüketiciye kesilmektedir."

    Şirketleri kurtarmanın faturasının tüketiciye kesilemeyeceğini vurgulayan Koçal, "O zaman sormak gerekir, ekonomik krize giren tüketiciyi kim kurtaracak? Yoksa vur abalıya siyaseti devam mı edecek" diye konuştu.

    Etiketler:
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mahkeme, Mustafa Göktaş, Aziz Koçal, Evrensel gazetesi, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER), Elektrik zammı, Türkiye
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